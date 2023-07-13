Саргсян Назо?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1900
Сын: Гамбарян Арам Хачатурович
Отец ребёнка: Гамбарян Хачатур Гамбарович
Мргаван, Община Мргаван, Араратская область
Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Геодаклу, Гёдайлу, Кичик-Далулар, Кичик-Дялиляр, Покр-Далар), Эриванский уезд, Эриванская губерния, Российская империя Современное назва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно