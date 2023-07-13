Саргсян Назо? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саргсян Назо?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Гамбарян Арам Хачатурович

Отец ребёнка: Гамбарян Хачатур Гамбарович

Мргаван, Община Мргаван, Араратская область
Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Геодаклу, Гёдайлу, Кичик-Далулар, Кичик-Дялиляр, Покр-Далар), Эриванский уезд, Эриванская губерния, Российская империя Современное назва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамбарян Хачатур Гамбарович

Смерть
Неизвестно
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