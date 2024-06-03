Шаймарданова Нарказ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Ильшат Наилевич
Отец ребёнка: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Ильнур Наилевич
Отец ребёнка: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич
Бракосочетание
Неизвестно