Шаймарданова Нарказ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаймарданова Нарказ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Ильшат Наилевич

Отец ребёнка: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Ильнур Наилевич

Отец ребёнка: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич

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