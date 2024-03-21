Кобзарь Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейс (Кобзарь) Мария
Мать ребёнка: Кобзарь (Якименко) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзарь (Якименко) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1925
Дочь: Минина Дарья
Мать ребёнка: Кобзарь (Якименко) Евдокия
Смерть
1948
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно