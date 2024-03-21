Кобзарь Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарь Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейс (Кобзарь) Мария

Мать ребёнка: Кобзарь (Якименко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзарь (Якименко) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзарь (Якименко) Евдокия

Рождение ребёнка
15.03.1925

Дочь: Минина Дарья

Мать ребёнка: Кобзарь (Якименко) Евдокия

Смерть
1948
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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