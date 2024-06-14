Ловчинский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчинский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловчинский Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловчинский Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: Багаева (Ловчинская) Галина Петровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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