Ловчинский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловчинский Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловчинский Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: Багаева (Ловчинская) Галина Петровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно