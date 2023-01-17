Новиков Владимир Владимирович
Место рожденияс. Тургиново Тверской губернии
Дата рождения21.03.1918
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1918
с. Тургиново Тверской губернии
Бракосочетание
14.12.1945
Рождение ребёнка
11.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Андреевна
Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
1946
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: ранение в голову во время ВОВ