Новиков Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Владимир Владимирович

Новиков Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

с. Тургиново Тверской губернии

Дата рождения

21.03.1918

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1918

Отец: Новиков Владимир Иванович

Мать: Новикова Екатерина Дмитриевна

с. Тургиново Тверской губернии
Бракосочетание
14.12.1945

Жена: Новикова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
11.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Андреевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
1946
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: ранение в голову во время ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close