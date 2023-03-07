Куранов Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения05.04.1912 ст.
Дата смерти23.06.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1912 ст.
Близнецы Елена и Константин Восприемники: крестьянин Рязанской губернии Семен Андреевич Волгин и казачки Мария Ивановна Мамутова и Фатина Александровна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archi... Показать все
Смерть
23.06.1913 ст.
Умер от катара желудка в возрасте 1 год и 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 31 номер 66