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Куранов Константин Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.04.1912 ст.

Дата смерти

23.06.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1912 ст.

Отец: Куранов Петр Иванович

Мать: Куранова Капитолина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Близнецы Елена и Константин Восприемники: крестьянин Рязанской губернии Семен Андреевич Волгин и казачки Мария Ивановна Мамутова и Фатина Александровна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archi... Показать все
Смерть
23.06.1913 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара желудка в возрасте 1 год и 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 31 номер 66
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