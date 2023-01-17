Иванов Виктор Антонович
Место рождения
Дата рождения06.08.1938
Дата смерти19.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938
Отец: Иванов Антон Тимофеевич
Мать: Иванова Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Валерий Викторович
Мать ребёнка: Иванова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Надежда
Смерть
19.01.1979