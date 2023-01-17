Иванов Виктор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виктор Антонович

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Место рождения

Рославль, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

06.08.1938

Дата смерти

19.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: Иванов Антон Тимофеевич

Мать: Иванова Ульяна Евсеевна

Рославль, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Иванова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Игорь Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда

Смерть
19.01.1979
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