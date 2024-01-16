Саломасова Полина Некифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сметанин Никифор Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саломасова Зоя Евгеньевна
Отец ребёнка: Саломасов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вепрева Муза Евгеньевна
Отец ребёнка: Саломасов Евгений Васильевич
Смерть
Неизвестно