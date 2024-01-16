Саломасова Полина Некифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломасова Полина Некифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сметанин Никифор Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саломасова Зоя Евгеньевна

Отец ребёнка: Саломасов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вепрева Муза Евгеньевна

Отец ребёнка: Саломасов Евгений Васильевич

Смерть
Неизвестно

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