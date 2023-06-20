Ибрагимов Ильнур Шамильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1981
Рождение ребёнка
08.07.2003
Сын: Ибрагимов Нурсултан Ильнурович
Мать ребёнка: Гадельшина Гюзель Мидхатовна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.2006
Дочь: Ибрагимова Алсу Ильнуровна
Мать ребёнка: Гадельшина Гюзель Мидхатовна
Рождение ребёнка
09.05.2019
Сын: Ибрагимов Равиль Ильнурович
Мать ребёнка: Гадельшина Гюзель Мидхатовна