Ибрагимов Ильнур Шамильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Ильнур Шамильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1981

Отец: Ибрагимов Шамиль Саидгареевич

Мать: Файзуллина Рамиля Ахметшарифовна

Рождение ребёнка
08.07.2003

Сын: Ибрагимов Нурсултан Ильнурович

Мать ребёнка: Гадельшина Гюзель Мидхатовна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.2006

Дочь: Ибрагимова Алсу Ильнуровна

Мать ребёнка: Гадельшина Гюзель Мидхатовна

Рождение ребёнка
09.05.2019

Сын: Ибрагимов Равиль Ильнурович

Мать ребёнка: Гадельшина Гюзель Мидхатовна

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