Серегина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1894 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1923

Дочь: Серегина Екатерина Никаноровна

Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович

Озерна, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Никанор Тихонович

Смерть
Неизвестно
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