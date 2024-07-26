Сотникова (--) Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (--) Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1847

Сын: Сотников Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сотников Василий Иванович

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
1848 6-18
Смерть
Неизвестно

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