Сотникова (--) Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1847
Сын: Сотников Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сотников Василий Иванович
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
1848 6-18
Смерть
Неизвестно