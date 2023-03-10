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(Годовалова) Евфросиния
(Годовалова) Евфросиния
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1880
Пол
Женский
Отец
Годовалов Иван Иосифов
Мать
(Годовалова) Ульяния Филиппова
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец:
Годовалов Иван Иосифов
Мать:
Ульяния Филиппова
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