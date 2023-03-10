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(Годовалова) Евфросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Годовалов Иван Иосифов

Мать: Ульяния Филиппова

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