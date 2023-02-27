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(Рогозина) Мария
(Рогозина) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рогозин Даниил
1827 г.р.
Мать
(Рогозина) Варвара
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Рогозин Даниил
Мать:
Варвара
Смерть
Неизвестно
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