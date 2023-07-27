Гладышева (Емельянова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Емельянова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Гладышев Василий Кириллович

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 87... Показать все
Смерть
Неизвестно

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