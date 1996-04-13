Кривонос (Якубцова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривонос (Якубцова) Нина Сергеевна

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

13.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923

Отец: Якубцов Сергей Иванович

Мать: Якубцова Александра Прокоповна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Военная служба
?.07.1943
Воинское звание: младший лейтенант мед. службы | 43 А 2 БелФ (43 А, 2 БелФ) | Медаль «За взятие Кенигсберга» | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Орден Отеч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривонос Владимир Ефремович

г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь
Смерть
13.04.1996
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
Азотовское кладбище, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь
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