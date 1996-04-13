Кривонос (Якубцова) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти13.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923
Военная служба
?.07.1943
Воинское звание: младший лейтенант мед. службы | 43 А 2 БелФ (43 А, 2 БелФ) | Медаль «За взятие Кенигсберга» | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Орден Отеч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь
Смерть
13.04.1996
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
Азотовское кладбище, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь