Ивановская Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: еще дети

Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивановская) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Иван Иванович

Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович

Гондарев, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Стефан Иванович

Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович

Смерть
Неизвестно

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