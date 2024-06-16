Ивановская Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: еще дети
Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивановская) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович
Гондарев, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Стефан Иванович
Отец ребёнка: Ивановский Иван Акимович
Смерть
Неизвестно