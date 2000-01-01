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Гришин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Гришин Алексей Глебович

Мать: Гришина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Гришина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Гришина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Гришина Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Любовь Михайловна

Смерть
Неизвестно
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