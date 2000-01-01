Гришин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Гришин Алексей Глебович
Мать: Гришина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Гришина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гришина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Гришина Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно