Исаев Алексей Александров 15.03.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Исаев Алексей Александров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 15.03.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Исаев Александр Мефодиев1813 ст. г.р.
Мать
Исаева Авдотья (Евдокия) АлексееваДо 1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1844 ст.

Отец: Исаев Александр Мефодиев

Мать: Исаева Авдотья (Евдокия) Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные

Крещение
17.03.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники Дворовый чел. Петр Евдокимов Климов и дворовая жен. Феодосия Андреева.

Смерть
Неизвестно

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