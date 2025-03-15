Исаев Алексей Александров
мужской, родился 15.03.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецИсаев Александр Мефодиев1813 ст. г.р.
МатьИсаева Авдотья (Евдокия) АлексееваДо 1825 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1844 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
17.03.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. не указан. безфамильные