Одинцов Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Образование
1886
Окончил полный курс Духовного училища обучения по 1 разряду.
Образование
1892
Окончил полный курс Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
1992
Александрийская, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Направлен в ведение Владикавказской епархии и определен на должность псаломщика в станицу Александрийскую.