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Одинцов Алексей Викторович

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Место рождения

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Одинцов Виктор Степанович

Мать: Одинцова Аполлинария Николаевна

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Образование
1886
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовного училища обучения по 1 разряду.
Образование
1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
1992
Александрийская, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Направлен в ведение Владикавказской епархии и определен на должность псаломщика в станицу Александрийскую.
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