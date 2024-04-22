Кудашева (Мялькина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти13.02.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Мялькин Алексей
Рождение ребёнка
28.11.1937
Дочь: Теречева Мария Александровна
Отец ребёнка: Кудашев Александр Евдокимович
Мордовская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.02.1962
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область