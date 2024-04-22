Кудашева (Мялькина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашева (Мялькина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Колдаис, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

13.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мялькин Алексей

Мать: не указана

Колдаис, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.11.1937

Дочь: Теречева Мария Александровна

Отец ребёнка: Кудашев Александр Евдокимович

Мордовская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.02.1962
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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