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Peck Otto Albert

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Место рождения

Connecticut, United States

Дата рождения

25.08.1905

Дата смерти

08.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Connecticut, United States
Бракосочетание
02.09.1933

Жена: Peck Emily Ida

Connecticut, United States
Развод
Между 1949 и 1952

Жена: Peck Emily Ida

Смерть
08.01.1993
Florida, United States
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