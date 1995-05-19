Peck Otto Albert
Место рожденияConnecticut, United States
Дата рождения25.08.1905
Дата смерти08.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Connecticut, United States
Бракосочетание
02.09.1933
Жена: Peck Emily Ida
Connecticut, United States
Развод
Между 1949 и 1952
Жена: Peck Emily Ida
Смерть
08.01.1993
Florida, United States