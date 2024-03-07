Баскакова (Козлова) Кристина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Козлова) Кристина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Козлова (Башкатова) Лилия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.2012

Дочь: Баскакова Алёна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.07.2017

Сын: Баскаков Александр дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.12.2020

Сын: Бамкаков Артём Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

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