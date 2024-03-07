Баскакова (Козлова) Кристина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.2012
Дочь: Баскакова Алёна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.2017
Сын: Баскаков Александр дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.12.2020
Сын: Бамкаков Артём Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан