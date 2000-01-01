Гиллер Арон Лейбов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гиллер Ицко Аронов
Мать ребёнка: Гиллер Песя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гиллер Малка
Мать ребёнка: Гиллер Песя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гиллер Фейга
Мать ребёнка: Гиллер Песя
Смерть
Неизвестно