Гиллер Арон Лейбов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиллер Арон Лейбов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гиллер Ицко Аронов

Мать ребёнка: Гиллер Песя

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гиллер Малка

Мать ребёнка: Гиллер Песя

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гиллер Фейга

Мать ребёнка: Гиллер Песя

Смерть
Неизвестно
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