Тушева (Бушихина) пелагея давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева (Бушихина) пелагея давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1893

Муж: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
26.03.1894

Сын: Тушев стефан гаврилов

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
12.05.1895

Дочь: Тушева гликерия гаврилова

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Тушева анастасия гаврилова

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
12.04.1899

Сын: Тушев трофим гаврилов

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
27.09.1900

Дочь: Тушева пелагея гаврилова

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
12.09.1902

Сын: Тушев андрей гаврилов

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

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