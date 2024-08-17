Тушева (Бушихина) пелагея давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1893
Муж: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
26.03.1894
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
12.05.1895
Дочь: Тушева гликерия гаврилова
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Тушева анастасия гаврилова
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
12.04.1899
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
27.09.1900
Дочь: Тушева пелагея гаврилова
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
12.09.1902
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров