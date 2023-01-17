Копейкина (Головкина) Лидия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1929
Дата смерти?.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929
Отец: Головкин Афанасий Николаевич
Мать: Головкина Агафья
Рождение ребёнка
22.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.03.1989