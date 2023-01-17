Копейкина (Головкина) Лидия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Головкина) Лидия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1929

Дата смерти

?.03.1989

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929

Отец: Головкин Афанасий Николаевич

Мать: Головкина Агафья

Рождение ребёнка
22.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.03.1989
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