Коваленко Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1992
Сын: Коваленко Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Митрофанович
Рождение ребёнка
03.06.2000
Дочь: Коваленко Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Митрофанович