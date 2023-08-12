Коваленко Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Анатолий Митрофанович

Рождение ребёнка
26.08.1992

Сын: Коваленко Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Митрофанович

Рождение ребёнка
03.06.2000

Дочь: Коваленко Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Коваленко Анатолий Митрофанович

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