Хлебников Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.11.1885
Дата смерти28.06.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891 по 1895
Житомир, Украина
Место жительства
С 1895 по 1898
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1898 по 1908
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1908 по 1909
Место жительства
С 1909 по 1916
Место жительства
С 1909 по 1909
Киев, Украина
Место жительства
С 1916 по 1916
Место жительства
С 1917 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1919
Место жительства
С 1920 по 1921
Баку, Азербайджан
Смерть
28.06.1922
Ручьи, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область