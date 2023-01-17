Хлебников Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Виктор Владимирович

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Место рождения

Малые Дербеты, Малодербетовский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

09.11.1885

Дата смерти

28.06.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Дербеты, Малодербетовский муниципальный район, Республика Калмыкия
Место жительства
С 1891 по 1895
Житомир, Украина
Место жительства
С 1895 по 1898
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1898 по 1908
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1908 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1909
Киев, Украина
Место жительства
С 1916 по 1916
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1917 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1919
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1920 по 1921
Баку, Азербайджан
Смерть
28.06.1922
Ручьи, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
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