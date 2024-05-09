Тамбовцев Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Рождение ребёнка
15.03.1924
Сын: Румянцев Анатолий Кузьмич
Мать ребёнка: Варвара
Зараменье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно