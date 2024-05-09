Тамбовцев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцев Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Рождение ребёнка
15.03.1924

Сын: Румянцев Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Варвара

Зараменье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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