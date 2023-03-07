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Жидкова Мария Алексеевна

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Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Жидков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Жидков Андрей Алексеевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Жидкова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Жидков Андрей Алексеевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Жидкова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Жидков Андрей Алексеевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Жидкова Павла Андреевна

Отец ребёнка: Жидков Андрей Алексеевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Жидков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Жидков Андрей Алексеевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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