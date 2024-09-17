Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Баранов Тихон Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1887
Рождение ребёнка
29.10.1887
Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов
Рождение ребёнка
10.05.1894
Сын: Ламбин (Ланбин) Константин Васильевич
Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов
Рождение ребёнка
31.12.1895
Сын: Ламбин (Ланбин) Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов
Пропал без вести
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Ламбин (Ланбин) Ксенофонт Васильевич
Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов
Смерть
Неизвестно