Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланбина (Баранова) Параскева Тихонова

Место рождения

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Баранов Тихон Семенов

Мать: не указана

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланбин Василий Иванов

Бракосочетание
26.01.1887

Муж: Ланбин Василий Иванов

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1887

Сын: Ланбин Косма Васильев

Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1894

Сын: Ламбин (Ланбин) Константин Васильевич

Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1895

Сын: Ламбин (Ланбин) Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов

Пропал без вести
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Ламбин (Ланбин) Ксенофонт Васильевич

Отец ребёнка: Ланбин Василий Иванов

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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