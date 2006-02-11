Пухова Зоя Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1952
Дата смерти11.02.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1978
Дочь: Пухова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2006