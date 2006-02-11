Пухова Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова Зоя Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1952

Дата смерти

11.02.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1978

Дочь: Пухова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2006

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