Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
женский, родилась Около 1850
умерла Неизвестно
Супруги
Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ1841 г.р.
Дети
Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА14.04.1871 г.р.
(Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1880 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандражи ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
14.04.1871
Дочь: Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Мандражи) ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
Неизвестно