Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1850

умерла Неизвестно

Супруги
Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ1841 г.р.
Дети
Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА14.04.1871 г.р.
(Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандражи ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Бракосочетание
Около 1850

Муж: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
14.04.1871

Дочь: Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Мандражи) ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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