Ефремов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.?

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.?

Отец: Ефремов Владимир Иванович

Мать: не указана

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