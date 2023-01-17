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Торопова Луиза Ефимовна

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Место рождения

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

13.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941

Отец: Торопов Ефим Филимонович

Мать: Яковлева Ксенья Егоровна(Георгиевна)

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
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