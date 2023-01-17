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Торопова Луиза Ефимовна
Торопова Луиза Ефимовна
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Место рождения
Торопова
, Истошенская волость, Ишимский уезд
Дата рождения
13.09.1941
Пол
Женский
Отец
Торопов Ефим Филимонович
1915 г.р.
Мать
Яковлева Ксенья Егоровна(Георгиевна)
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
Отец:
Торопов Ефим Филимонович
Мать:
Яковлева Ксенья Егоровна(Георгиевна)
Торопова
, Истошенская волость, Ишимский уезд
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