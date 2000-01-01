А б — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиА б

А б

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1950

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1950

Отец: Д д

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1978

Сын: A б

Мать ребёнка: не указана

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