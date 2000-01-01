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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1950
Пол
Мужской
Отец
Д д
1930 г.р.
Мать
Не указана
Дети
A б
1978 г.р.
Добавил:
ДХ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1950
Отец:
Д д
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1978
Сын:
A б
Мать ребёнка: не указана
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