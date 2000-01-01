Шаров Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Григорий Васильевич

Шаров Григорий Васильевич

avatar

Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1825

Дата смерти

30.08.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шаров Василий Алексеевич

Мать: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
25.06.1840

Дочь: Кремлева Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна

Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кузнецов Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна

Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.06.1844

Дочь: Горбунов Мария (Марфа Григорьевна)

Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна

Гольяны
Рождение ребёнка
12.07.1849

Сын: Шаров (сапоги) Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.04.1853

Сын: Шаров Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шаров Лазарь Григорьевич

Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна

Петрова поч.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Елена Николаевна

Гольяны
Смерть
30.08.1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close