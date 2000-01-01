Шаров Григорий Васильевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1825
Дата смерти30.08.1875
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
25.06.1840
Дочь: Кремлева Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна
Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кузнецов Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна
Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.06.1844
Дочь: Горбунов Мария (Марфа Григорьевна)
Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна
Гольяны
Рождение ребёнка
12.07.1849
Сын: Шаров (сапоги) Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.04.1853
Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Шарова Елена Николаевна
Петрова поч.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Елена Николаевна
Гольяны
Смерть
30.08.1875