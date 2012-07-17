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Копшев Сергей Александрович
Копшев Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.2012
Пол
Мужской
Отец
Копшев Александр Витальевич
Мать
Прудникова ДАРЬЯ Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2012
Отец:
Копшев Александр Витальевич
Мать:
Прудникова ДАРЬЯ Владимировна
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