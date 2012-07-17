Копшев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопшев Сергей Александрович

Копшев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2012

Отец: Копшев Александр Витальевич

Мать: Прудникова ДАРЬЯ Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close