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Иванов Владимир Алексеевич

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: Мама

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.03.1915

Сын: Иванов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.06.1917

Дочь: (Иванова) Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1922

Дочь: (Иванова) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

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