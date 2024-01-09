Иванов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1885
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1915
Сын: Иванов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.06.1917
Дочь: (Иванова) Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.03.1922
Дочь: (Иванова) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна