Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Степановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Яков Петрович
Мать ребёнка: Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иосиф Петрович
Мать ребёнка: Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Стефанида Степановна
Смерть
До 1820