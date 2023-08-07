Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Степановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796

Сын: Яков Петрович

Мать ребёнка: Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Стефанида Степановна

Смерть
До 1820

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