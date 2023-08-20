Шальнев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.06.2002
Дочь: Шальнева Полина Алексеевна
Бракосочетание
08.07.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.2019
Дочь: Шальнева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.2021
Сын: Шальнев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности