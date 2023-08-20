Шальнев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнев Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.2002

Дочь: Шальнева Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
08.07.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.2019

Дочь: Шальнева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.2021

Сын: Шальнев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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