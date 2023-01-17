Аграфена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аграфена Аникиева
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Михайлина Анна Аникьева
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникий Михайлов
Смерть
Неизвестно