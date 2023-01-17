Аграфена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аграфена Аникиева

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Михайлина Анна Аникьева

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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