Сорокина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Ираида
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Юрий
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Вячеслав
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Иван
Смерть
Неизвестно