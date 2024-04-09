Сорокина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Ираида

Отец ребёнка: Сорокин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир

Отец ребёнка: Сорокин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Юрий

Отец ребёнка: Сорокин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Вячеслав

Отец ребёнка: Сорокин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван

Смерть
Неизвестно

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