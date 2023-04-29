Уткина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Смирнова Аграфена Афанасьевна
Отец ребёнка: Уткин Афанасий
Калинкино, Дуниловская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Уткин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин Афанасий
Смерть
Неизвестно