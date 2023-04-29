Уткина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Отец ребёнка: Уткин Афанасий

Калинкино, Дуниловская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Уткин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий

Смерть
Неизвестно
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