Александров Георгий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна
Смерть
1965
Причина смерти: Дорожное происшествие