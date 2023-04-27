Александров Георгий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Георгий Степанович

Александров Георгий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна

Смерть
1965
Причина смерти: Дорожное происшествие

Мы используем куки для улучшения работы сайта.