Никитин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1938
Сын: Никитин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Никитина Фаина
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Рождение ребёнка
1941
Сын: Никитин Александр Александрович
Мать ребёнка: Никитина Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Фаина
Смерть
?.10.1941