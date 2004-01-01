Никитин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Александр Михайлович

Никитин Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Никитин Михаил Алексеевич

Мать: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Никитин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Никитина Фаина

Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Рождение ребёнка
1941

Сын: Никитин Александр Александрович

Мать ребёнка: Никитина Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Фаина

Смерть
?.10.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close