Коваленко (Беликова) Наталья Ивановна
Место рожденияБекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1871
Дата смерти24.08.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Беликов Иван
Мать: не указана
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
09.07.1909 ст.
Дочь: Антонова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Гаврилович
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1934
Бекетовка Кировский р-н Сталинград