Коваленко (Беликова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Беликова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

24.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Беликов Иван

Мать: не указана

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
09.07.1909 ст.

Дочь: Антонова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Гаврилович

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Иван Гаврилович

Смерть
24.08.1934
Бекетовка Кировский р-н Сталинград
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