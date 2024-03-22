Кондрашова (Новикова) Анастасия Григорьева
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
11.06.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сундукова Мария Стефанова
Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван Стефанович
Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно