Кондрашова (Новикова) Анастасия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашова (Новикова) Анастасия Григорьева

Кондрашова (Новикова) Анастасия Григорьева

Место рождения

Широково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Широково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
11.06.1918

Муж: Кондрашов Стефан Арсениевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сундукова Мария Стефанова

Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Кондрашов Стефан Арсениевич

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close