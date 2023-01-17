Губина (Губина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Губина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Губин Василий

Отец ребёнка: Губин Яков

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Епраксия

Отец ребёнка: Губин Яков

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Губин Дмитрий

Отец ребёнка: Губин Яков

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Яков

Смерть
Неизвестно
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