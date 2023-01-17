Губина (Губина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Губин Василий
Отец ребёнка: Губин Яков
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Епраксия
Отец ребёнка: Губин Яков
Рождение ребёнка
1848
Сын: Губин Дмитрий
Отец ребёнка: Губин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Яков
Смерть
Неизвестно