Железнова (Железнова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова (Железнова) Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Около 1857 г.р.
Около 1862 г.р.
Около 1868 г.р.
1874 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Ион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Железнов Петр

Отец ребёнка: Железнов Диомид

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Железнов Иван

Отец ребёнка: Железнов Диомид

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Железнов Павел

Отец ребёнка: Железнов Диомид

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Железнов Михаил

Отец ребёнка: Железнов Диомид

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Диомид

Смерть
Неизвестно
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