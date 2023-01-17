Железнова (Железнова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Ион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Железнов Петр
Отец ребёнка: Железнов Диомид
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Железнов Иван
Отец ребёнка: Железнов Диомид
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Железнов Павел
Отец ребёнка: Железнов Диомид
Рождение ребёнка
1874
Сын: Железнов Михаил
Отец ребёнка: Железнов Диомид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железнов Диомид
Смерть
Неизвестно