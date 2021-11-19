Гвоздева Апполинария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1957
Дата смерти19.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1990
Сын: Гвоздев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Гвоздев Анатолий Васильевич
Сырда, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.11.2021