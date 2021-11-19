Гвоздева Апполинария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева Апполинария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1957

Дата смерти

19.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1990

Сын: Гвоздев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Гвоздев Анатолий Васильевич

Сырда, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.11.2021
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